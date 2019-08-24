籃球》夢幻隊神話破滅！ 澳洲逆轉勝美國斬斷國際賽78連勝

米爾斯狂轟30分幫助澳洲隊擊敗美國隊。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕為了備戰月底世界盃，美國男籃代表隊近日前往澳洲進行熱身賽，昨役首戰以16分大勝，而今天澳洲隊在效力馬刺的米爾斯（Patty Mills）狂轟30分的帶領下，終場以98：94逆轉擊敗美國，這也是美國隊近13年來首次吞敗。

美國隊首節靠著沃克（Kemba Walker）和巴恩斯（Harrison Barnes）聯手發揮，全隊17投10中，命中率高達58％，第一節以26：23領先；澳洲隊次節一度領先多達5分，兩隊單節9度互換領先，D.懷特（Derrick White）的上籃得手，幫助美國隊上半場靠以49：48領先澳洲1分。

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易籃後，美國隊在第三節一度將差距拉開至雙位數，不過澳洲隊也趁對手命中率不佳時急起直追，反以78：76領先2分。

美國隊第4節開局打出一波8：0的攻勢再度要回領先，不過澳洲隊展現十足韌性，英格斯（Joe Ingles）在3分36秒投進超前3分彈，米爾斯更在最後3分鐘獨拿10分，幫助澳洲以98：94擊敗美國，一舉中斷美國隊在國際賽（包含熱身賽）的78連勝。

米爾斯攻下全場最高的30分，柏格特（Andrew Bogut）繳出16分、9籃板，英格斯則挹注15分、7助攻；美國隊以沃克的22分最佳，巴恩斯則貢獻20分、6籃板。

沃克攻下全隊最高的22分。（美聯社）

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