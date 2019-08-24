MLB》柳賢振慘遭洋基打爆 專家曝道奇3大隱憂

柳賢振此役投4.1局丟掉7分。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕全大聯盟戰績最佳的道奇今與洋基3連戰正面交鋒，首役道奇推出塞揚熱門、韓籍左投柳賢振先發，他卻遭洋基打線狂轟7分輸球，道奇終場2：10慘敗，《洛杉磯時報》指出，從這場比賽可看出道奇隊的3大隱憂。

此役被喻為世界大賽前哨戰，然而洋基葛瑞戈爾斯（Didi Gregorius）第5局轟滿貫砲，徹底把柳賢振打爆，這是他6年大聯盟生涯首度被轟滿貫砲。

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賈吉（左）、葛瑞戈爾斯都開轟。（法新社）

而且此役是柳賢振本季在主場首度吞敗，過去主場11場先發加起來他也才只挨3轟，但今天一場他就挨了3轟。賽後柳賢振的防禦率從1.64狂漲到2.00。

即使柳賢振賽後說：「我現在沒有感覺任何疲勞。」但《洛杉磯時報》指出，從這場比賽可以看出，柳賢振正在朝錯誤的方向邁進。

柳賢陣前役對上另一支季後賽假想敵勇士隊也輸球，而且他今年已投152.2局，已經是生涯僅次新秀年2013年後最多。

其次，洋基今逼得道奇一共動用5名投手，讓道奇出盡他們並不穩定的牛棚，這並不是道奇希望看到的。

第三，洋基善打左投，加上今天已是對上左投先發的10連勝，自7月以來，洋基對左投的打擊率高達.330。而道奇的先發輪值包括柳賢振、克蕭、希爾（Rich Hill）都是左投。也因此，這場世界大賽前哨戰，洛媒認為道奇輸得一敗塗地，已經看得見未來的道路險峻。

洋基善打左投。（USA TODAY Sports）

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