中職Lvie》獅群首局發動猛攻！ 統一 4：0 悍將

第二局
2上，林益全投手前強襲球出局，范國宸滾地出局，林哲瑄飛球出局，三上三下。
第一局
1下，林靖凱遭觸身球保送上壘，蘇智傑敲出一二壘間穿越的滾地安打，一、三壘有跑者。蘇智傑成功盜上二壘。潘武雄擊出右外野適時安打，統一 1：0 悍將，一、三壘有跑者。陳鏞基擊出一壘方向滾地球，林益全發生失誤，三壘跑者回來得分，統一 2：0 悍將，一、二壘有跑者。鄧志偉敲出二壘安打帶有打點，統一 3：0 悍將，二、三壘有跑者。林安可選到保送上壘，滿壘。江亮緯站著不動被三振。林祐樂打出內野滾地球帶有打點，二出局。統一 4：0 悍將。二、三壘有跑者。林祖傑滾地球出局，三出局。
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1上，嘟嘟8顆球就投出三上三下。
兩隊先發打序
富邦悍將
張正偉 , RF
楊晉豪 , 2B
胡金龍 , DH
林益全 , 1B
范國宸 , 3B
林哲瑄 , LF
高孝儀 , CF
戴培峰 , C
李宗賢 , SS
先發投手: 伍鐸
統一獅
林靖凱 , 2B
蘇智傑 , LF
潘武雄 , DH
陳鏞基 , 3B
鄧志偉 , 1B
林安可 , RF
江亮緯 , CF
林祐樂 , C
林祖傑 , SS
先發投手:潘威倫