羽球世錦賽》辛度爆打陳雨菲個位數 專打中國驚人戰績曝光

辛度叩關生涯首座世錦賽冠軍。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕印度一姊辛度昨日3局大戰擊敗戴資穎後，今日體能恢復神速，以懸殊比分爆打中國陳雨菲晉級冠軍戰，有中國網友整理出她6年驚人戰績，發現她在世錦賽對中國選手沒輸過。

2013年，18歲的辛度首次參加世錦賽，就在廣州接連擊敗中國2大球后，16強先過王儀涵、8強再勝王適嫻。2014年哥本哈根世錦賽，辛度又與王適嫻大戰3局勝出。2015年雅加達世錦賽，辛度在16強擊敗中國3號種子李雪芮。

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2017年格拉斯哥世錦賽，辛度8強賽遭遇中國5號種子孫瑜，賞給對手21：14、21：9的輾壓比數，接著4強賽又直落二勝陳雨菲，再度連勝中國兩名好手。

時隔2年，辛度與陳雨菲今晚在世錦4強再度遭遇，陳雨菲依然被爆打，以7：21、14：21懸殊比分落敗。

奇妙的是，辛度在贏了中國選手之後的下一輪就會輸球，包括13年後來在4強輸給泰國依瑟儂、14年4強賽輸西班牙瑪琳、15年8強賽輸給韓國成池鉉。17年則是打進決賽輸給日本奧原希望。

去年辛度全程沒遭遇中國選手，最後打進決賽再次輸給瑪琳，連2屆亞軍，加上16年奧運獲得銀牌，今年她捲土重來，是否能打破「大賽收銀員」封號，成功收獲生涯首座大賽冠軍，讓球迷十分期待。

辛度今賽後表示：「我很開心，但還不滿意，還有一場比賽要打，我絕對要贏得金牌，但是這並不容易，無論對手是依瑟儂還是奧原希望都好，過去我已經和她們交手多次，我只需要專注在我自己身上。」

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