U18世界盃》壽司男老哥、前兄弟洋砲 美國教練團兩大亮點

U18世界盃美國隊39歲助理教練Gerald Laird。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕U18世界盃美國隊39歲助理教練Gerald Laird，他是日職羅德洋砲「壽司男」Brandon Laird的哥哥，這次隨隊來台打台美熱身賽。

Gerald Laird透露，今天早上和弟弟通話，特別歡迎他來到亞洲，去年他到日本兩個禮拜，跟著弟弟的賽程看球賽，覺得弟弟很融入日本棒球和文化，「他還想在日本打好幾年職棒。」

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Brandon Laird過去效力日本火腿，長期與旅日好手陽岱鋼當隊友，在台享有高知名度，開轟後回到休息室都會做出捏壽司的動作，因此有「壽司男」名號。

Brandon Laird受哥哥影響也跟著打棒球，Gerald Laird表示，他投入大聯盟選秀順位較前面，弟弟順位較後面，感覺上弟弟走的棒球路較困難，不過後來到日職發展闖出一片天，也滿不錯的。

Gerald Laird是2011年世界大賽冠軍球隊紅雀一員，他說，以前打過U18世界盃，也拿過世界大賽冠軍，這兩段記憶都非常美好。

順帶一提，這屆U18世界盃美國隊另一名教練Gregg Ritchie，1995年曾來台效力兄弟象，當時中文譯名「雷克」，但只打兩場就被解約，5打數擊出1支安打。

U18世界盃美國隊教練Gregg Ritchie，過去曾效力兄弟象。（記者羅志朋攝）

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