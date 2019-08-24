U18世界盃》龍捲風左投兩局狂飆6K 林昱珉將扛重任

林昱珉國際賽經驗豐富。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕U18世界盃熱身賽台灣對美國首戰，美國全場擊出13支安打，最終就以7:0擊敗台灣，不過台灣仍有亮點，其中「龍捲風」左投林昱珉先發2局狂飆6K，被敲1支安打、1保送無失分，最快球速142公里，表現搶眼。

「75分。」林昱珉給自己今天投球打分數，他表示，這場直球投得不錯，但變化球要再將強，太想投進好球帶，手有點開掉，發現美國打者抓直球打，就以變化球為主，把球壓低。

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美中不足的地方，林昱珉認為，壘上有沒有跑者，球速落差大，壘上有人他的投球動作小，球速沒那麼快；台灣隊總教練周宗志透露，原本希望修正林昱珉的龍捲風投球姿勢，動作不要那麼大，但選手本身有些不適應，目前仍維持原來的動作。

林昱珉年僅16歲，今年暑假升穀保高二，曾打過U12世界盃、U15世界盃和亞洲青少棒賽，加上今年U18世界盃，國手資歷豐富，周宗志形容林昱珉是「強心臟」投手，能頂住大賽壓力。

U18世界盃下週五在南韓釜山點燃戰火，台灣與美國、日本、巴拿馬、西班牙和南非分在B組，取前3名晉級6強複賽，依各隊實力來看，首戰對巴拿馬只要贏球，晉級複賽可說十拿九穩。

對巴拿馬極為關鍵的一戰，周宗志說，會把狀況最好的投手都壓在這一場比賽。依現狀來看，目前台灣陣中實力和狀況俱佳的投手，包括陳柏毓、李晨薰和林昱珉，有機會3人都壓在首戰出賽，只是教練團苦惱沒有巴拿馬相關影帶情蒐。

林昱珉投球連續動作1。（記者羅志朋攝）

林昱珉投球連續動作2。（記者羅志朋攝）

林昱珉投球連續動作3。（記者羅志朋攝）

林昱珉投球連續動作4。（記者羅志朋攝）

林昱珉投球連續動作5。（記者羅志朋攝）

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