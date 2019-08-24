U18世界盃》熱身賽首戰落敗 下週對決台灣小將有信心贏美國

李灝宇。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕U18世界盃熱身賽台灣對美國首戰今天開打，美國全場擊出13支安打，最終就以7:0贏球，台灣隊總教練周宗志認為，打擊和預期的差不多，因為國內青棒投手沒那麼強，主要是利用這4場與美國的熱身賽，讓打者適應速球和快速變化球。

林辰勳。（記者羅志朋攝）



只是台灣隊守備就讓周宗志很不滿意了，首局游擊手鄭宗哲就出現傳球失誤，4局上美國隊進攻，該局首棒Nolan McLean擊出內野滾地球，造成三壘手林子豪接球失誤，隨後掉分。

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台灣隊長鄭宗哲。（記者羅志朋攝）



5局上Robert Hassell擊出中外野安打，但中外野手岳政華並沒有積極處理球，讓Hassell推進上二壘，台灣多丟一個壘包，9局上岳政華有機會接殺飛球，但沒接到球，造成失4分大局，都是周宗志認為守備可以改進的地方。周宗志強調，美國選手速度快，希望野手不要被速度壓迫亂了守備節奏。

美國在第4、5、7局各添1分，第9局更是一口氣灌進4分，周宗志認為，第一場熱身賽還不準，對方選手也在調整，但美國好的地方是，比賽前、後半段表現判若兩隊，表示適應能力強。

台灣全場只擊出5支零星安打，其中第4棒「怪力男」李灝宇包辦2安，他表示，其實今天有機會贏球，只是有點不順，好幾球打的強勁但被接到，最近打擊信心有回來，相信明天會更好。

主戰捕手林辰勳也說，美國隊沒有想像中恐怖，投手球速沒有特別快，只是身高很高，打者打得道，相信正式比賽一定有機會擊敗他們。U18世界盃預賽下週六將正面對決。

岳政華。（記者羅志朋攝）



美國先發投手Lucas Gordon投4局無失分。 （記者羅志朋攝）

美國中繼投手Jason Savacool投3局無失分。（記者羅志朋攝）

美國開路先鋒Pete Crow-Armstrong 。（記者羅志朋攝）



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