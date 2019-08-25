MLB》終於開始「拉」！ 洋基恐怖法官回來了（影音）

〔體育中心／綜合報導〕洋基隊昨天在與道奇隊的比賽，單場5轟擊潰國聯防禦率王柳賢振，他們在這場比賽獲得了一個更棒的收穫，那就是「法官」賈吉（Aaron Judge）終於找回了他拉打的手感。

賈吉今年一共敲出14全壘打，然而有12發全壘打全部都是擊向中右外野的全壘打，賈吉到上個系列賽面對運動家隊時，才拉打出本季第一發左外野全壘打，昨天他在對陣道奇隊時，再次拉打出了一發左外野全壘打。

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賈吉昨敲出本季第二發拉打到左外野的全壘打。（美聯社）

賈吉受訪時提到，他現在的手感很好，並表示他得到了一些好球可以打，賈吉指出，當球員開始沒有太多好球可以打的時候，就會開始去追打一些壞球，目前他正在維持自己的好球帶，並盡力在打擊上獲得回報。

洋基隊總教練布恩（Aaron Boone）也注意到了賈吉揮棒時的改變，他認為賈吉目前的狀況已經開始改善，逐漸變回了大家知道的那個他。

賈吉。（美聯社）

根據《Fangraphs》資料顯示，本季賈吉的拉打比率降低到36.4%，比生涯平均的40.2%低了相當多。不過最近賈吉的打擊狀態回升，根據《紐約郵報》資料指出，他在最近22個打席當中上壘9次，比他先前34個打席僅上壘6次的狀況好，他在與運家隊的比賽中拉出的那發467英呎的全壘打，更是本季他最深遠的一發全壘打，而在昨天，他不僅拉打一發左外野全壘打，更擊出了一支擊球初速高達99英哩的一壘安打。

今年賈吉因為受傷缺席了54場比賽，但最近他在拉打上展現的力量，顯示那個單季能敲出50發全壘打以上的賈吉已經回來了。

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