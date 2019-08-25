邁利先發戰天使挑戰本季第13勝 今日賽事預告與轉播

邁利尋求本季第13勝。（資料照，美聯社）

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大聯盟例行賽持續進行，早上7點由天使挑戰太空人，天使推出彼得斯（Dillon Peters）先發，力拚率隊終止3連敗。而太空人則派出邁利（Wade Miley）主投，他將要尋求本季第13勝。精采比賽，喜愛大聯盟的球迷們不要錯過囉！

日職方面，中午12點由日本火腿迎戰歐力士，火腿先發投手金子弌大將重返大阪巨蛋對決老東家。下午1點則由巨人出戰DeNA，雙方分別推出山口俊、今永昇太主投，王牌正面對決，精彩可期。另外，下午4點還有軟銀對陣羅德的比賽，球迷們記得準時鎖定轉播！

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中職今兩地開打，天母球場由富邦悍將出戰統一獅，富邦小將游霆崴要力拚拿下本季第5勝。而昨天敲出猛打賞的陳鏞基今天會有什麼樣的表現？洲際球場方面，中信派出紐維拉先發，對上猿隊的李茲，中信此役能否成功奪下6連勝？

世界羽球錦標賽今進入決賽，女單方面，日本名將奧原希望將碰上印度好手辛度。男單則由桃田賢斗迎戰泰國選手王高倫與丹麥好手安童森（Anders Antonsen）之間的勝方。

MLB

07:00 天使@太空人 民視、FOX體育、FOX體育3台

日職

12:00 日本火腿@歐力士 FOX體育2台、FOX體育3台

13:00 DeNA@巨人 緯來育樂、愛爾達體育1台

16:00 軟銀@羅德 FOX體育2台

中職

17:05 富邦悍將@統一獅 MOMO綜合台、ELEVEN SPORTS2、愛爾達體育1台

17:05 Lamigo桃猿@中信兄弟 緯來體育、愛爾達體育2台

世界羽球錦標賽

18:00 決賽 愛爾達體育3台

捷克桌球公開賽

21:30 決賽 愛爾達體育1台

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