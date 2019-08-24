中職》蘇緯達4安含2轟 兄弟輕取桃猿笑納5連勝

兄弟蘇緯達單場雙響砲。（記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／台中報導〕蘇緯達接棒林智勝，讓中信兄弟連續兩天有人演出單場雙響，兄弟在他單場4安含2轟的帶動下，用4發全壘打轟下6分奠定勝基，以9：1輕取Lamigo桃猿笑納5連勝，也是近8戰第7勝，與桃猿的勝差拉開到2.5場。

兄弟五連勝。（記者廖耀東攝）

張志豪首局轟三分砲。（記者廖耀東攝）

兄弟首局就發動強攻，在張志豪3分彈、蘇緯達陽春彈帶動下鯨吞5分，3局下蘇緯達、5局下林智勝相繼開砲，讓兄弟打完5局便以7：1遙遙領先，也讓相隔1個月再次先發的翁瑋均，本季第3次撐不滿5局就丟7分。

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蘇緯達演出生涯第3次單場4安、第1次單場雙響，單場10個壘打數創生涯新高，他指出，因為好幾天都沒下場，前場代打又被三振，賽前特地提早半小時到場，又看影片又練打找感覺，那2轟其實都沒想要打全壘打，只想把球打強打平而已。

蘇緯達認為，球隊近3場轟出7發全壘打，他卻不會因此而多想，如果太刻意想打全壘打，反而影響揮棒速度造成反效果，「盡量把壞球選掉，設定的位置剛好投手都投進來。」

林智勝連兩天開轟。（記者廖耀東攝）

兄弟蘇緯達單場雙響砲。（記者廖耀東攝）

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