羽球世錦賽》奧原希望3局逆轉依瑟儂 明與辛度爭冠拚球后寶座

奧原希望逆轉晉級冠軍戰。（法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕世界排名第4的日本名將奧原希望今在2019年世界羽球錦標賽4強，以17：21、21：18、21：15 逆轉泰國名將依瑟儂，明天將與世界第5的印度好手辛度爭冠，力拚雙喜臨門，登上球后寶座。

世界排名第4的奧原希望，過去與世界排名第6的依瑟儂交手12次，以7勝5負佔上風，雙方在首局的拉鋸戰中互有攻勢，依瑟儂帶著4分領先進入技術暫停，豈料因過多的回球及判斷失誤，連掉9分喪失優勢，好在之後回神，也回敬一波9：0的攻勢逆轉戰局。

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奧原希望奮力救球。（路透）

依瑟儂拿下首局。（路透）

兩人在次局依舊一路糾纏，數度戰成平手，多拍來回考驗著彼此的耐心，一度出現47拍的廝殺戲碼，但關鍵時刻依瑟儂失誤連發，讓奧原希望在18：18後連拿3分扳平戰局。

比賽進入決勝局，也靠驗著兩方的體力，依瑟儂顯然專注度下滑不少，出現多次失誤，奧原希望把握機會搶下領先，最終在激戰83分鐘的大戰中脫穎而出，明與辛度爭奪冠軍。

依瑟儂體力下滑。（路透）

奧原希望奮力救球。（路透）

隨著陳雨菲止步四強，奧原希望也點燃登基后座的希望，若能自2017年世錦賽後再次奪冠，積分將上看9萬4136分，超越現任世界第一山口茜的9萬3930分，生涯首度登頂。

奧原希望有望生涯首度登頂。（法新社）

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