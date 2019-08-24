電競》跑跑卡丁車世界爭霸賽 台灣隊奪得亞軍

台灣在跑跑卡丁車世界爭霸戰奪下亞軍。（圖片取自跑跑卡丁車臉書）

〔體育中心／綜合報導〕2019跑跑卡丁車世界爭霸賽今天在南韓進行決賽，台灣隊在4支參賽隊伍當中，以總積分25分，名列亞軍，地主南韓全明星隊則以39分的積分，拿下冠軍。

今年台灣隊在8月初進行國手選拔賽，最後由爆哥、睏平、爆蛋、蛇王等4名選手披上台灣隊戰袍，前往南韓征戰跑跑卡丁車世界爭霸賽。

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本屆世界爭霸賽採個人競速賽模式，比賽共要進行3輪，依照排名換算積分，每場冠軍10分、亞軍7分、季軍5分、第4名僅有3分，且單場冠軍還擁有優先選擇地圖的優勢，當有選手累積達50分後，就進行下一輪對決。

每輪比賽結束後，依照積分高低決定排名，拿下第1的選手可獲得最高10分積分、第2名有7分、第3則有5分、第4名僅剩4分，排名第8則要倒扣1分，將兩名選手積分加總後，則為各隊伍得分。

此外，首輪出賽的2名選手，第2輪則不得再上，但第3輪可由隊伍自行推派，不受不得連續上場的規定限制。

爆哥在參賽前受訪時表示，這是他第1次到南韓，很開心，這次比賽，「我只想做到一點，就是讓大家知道，台服隊不弱。」

最後台灣隊雖沒能扳倒地主奪冠，不過仍以4分之差技壓中國隊，拿下第2與600萬韓元的亞軍獎金（約新台幣16.8萬元）。

此次參賽的4名台灣選手。（圖片取自跑跑卡丁車臉書）

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