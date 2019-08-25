捷克公開賽》韓流發威 廖林配銀恨

廖振珽（前）／林昀儒（後）在2019年捷克公開賽男雙決賽不敵南韓新組合，屈居銀牌。（資料照，取自ITTF官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕台灣年輕組合廖振珽／林昀儒，今天凌晨在2019年捷克公開賽男雙決賽，以1:3不敵南韓新組合趙大成／李尚洙，和今年第二座冠軍失之交臂。

29歲的李尚洙原本的搭檔是鄭榮植，兩人今年聯手摘下澳洲公開賽冠軍及南韓公開賽亞軍，上週也在保加利亞公開賽再添一座冠軍，目前高居雙打世界排名第一。

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但這一站李尚洙改和左手持拍的16歲小將趙大成搭配，產生不錯的化學反應，兩人在8強賽以直落三解決中國的趙子豪／朱霖峰，4強戰再以3:2逆轉奧地利組合，一舉殺進決賽。

面對來勢洶洶的南韓新組合，從去年開始合作至今已斬獲瑞典、阿曼公開賽冠軍的廖振珽／林昀儒，前兩局立足未穩，無謂失誤偏多，以4:11、8:11連丟兩局。

第3局，廖林配在開局0:3落後時，暫停戰術有效止血，打出一波11:4的強力回擊，追回1局。但第4局廖林配在開局3:1領先時又遭遇亂流，連串的失誤連丟6分，最後無力回天，以6:11飲恨。

世界排名200的趙大成，這一站收穫豐碩，在男雙決賽之前，他先和15歲的申裕斌聯手以3:2扳倒日本的水谷隼／伊藤美誠，奪下混雙冠軍，榮登「雙冠王」。

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