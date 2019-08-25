U15青少棒》林孟佶、黃保羅聯手無安打完封南韓 台灣晉級冠軍戰

林孟佶繳出7局無失分好投，呂東翰在延長賽敲出致勝安打延，台灣隊完封南韓隊晉級決賽。（棒協提供）

〔體育中心／綜合報導〕2019年BFA亞洲青少棒錦標賽昨日進行最後一場複賽，上演「台韓大戰」經典戲碼，爭奪最後一張冠軍戰門票，先發投手林孟佶先發7局完美無失分，兩隊一路僵持到延長賽，台灣隊靠著呂東翰的清壘的二壘安打，終場以2：0氣走南韓，拿下冠軍戰最後一張門票，也收下明年在墨西哥舉辦的U-15世界盃參賽資格。

林孟佶先發完投7局送出5次三振，沒有被擊出任何安打，不過台灣隊全場也只有1支安打，因此兩隊進入突破僵局制的第8局，先攻的台灣隊選擇先護送跑者前進至二、三壘，捕手呂東翰一棒擊出清壘的二壘安打，助隊以2：0取得領先，下半局推出黃保羅上場關門，雖然先投出保送造成無人出局滿壘的危機，不過他也隨即用三壘滾地球封殺往本壘的跑者先抓第一個出局數，再連飆2K鎖定冠軍戰門票。

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林孟佶與黃保羅兩人聯手8局，合力送出7次三振，只讓南韓隊靠著1次保送與1次觸身上壘，也一起送給對手一場無安打完封比賽，今天冠軍戰對上日本。

台灣隊王國慶總教練賽後表示，這場比賽真的很刺激，特別要讚賞選手今天的表現，守備態度都很拚，展現出想贏球的積極性，特別是先發投手林孟佶，投得太好了，才讓球隊有贏球的機會，冠軍戰也是選手們很期待的復仇之戰，也希望像今年U12一樣順利成功。

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