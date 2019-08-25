MLB》瘋狂洋基再靠賈吉開轟寫紀錄！ 惜1分之差敗道奇（影音）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今繼續作客道奇，今年瘋狂以全壘打寫紀錄的洋基今再靠著賈吉（Aaron Judge）的陽春砲，追平單月團隊全壘打紀錄，不過今兩隊打線都遭壓制，終場道奇就靠著透納（Justin Turner）的兩分砲以1分之差險勝洋基，目前系列賽雙方各拿1勝。

四局上率先上場的賈吉從道奇新秀岡索林（Tony Gonsolin）手中敲出一發424英呎直擊中外野的大號全壘打，除是洋基全隊此役第1支安打，同時也是洋基全隊本月的第58轟、追平大聯盟團隊的單月全壘打紀錄，1987年的金英曾花28場達成、1999年的水手也曾花27場完成，而洋基現在只花了23場，紀錄隨時都有可能被改寫。

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不過昨天狂炸5轟的洋基今天卻熄火，全場只靠著賈吉的陽春砲得到1分，而透納則在3局下率先從洋基王牌沙巴西亞（C.C. Sabathia）手中敲出一發兩分砲、奠定道奇勝基，當家終結者簡森（Kenley Jansen）雖在9局上一出局後，一度又大開劇場，讓洋基形成滿壘、不過最後連飆2K解圍，拿下8月6日以來的第一次救援成功。

菜鳥岡索林與老將沙巴西亞正面對決表現毫不遜色，主投5局只讓鑽石打線敲出2支安打失1分、拿下本季第2勝。沙巴西亞投4局被敲5安失2分、苦吞本季第8敗。

賈吉的陽春砲讓洋基追平大聯盟單月團隊全壘打紀錄。（美聯社）

透納從洋基王牌沙巴西亞手中敲出一發兩分砲、奠定勝基。（美聯社）

岡索林主投5局只讓鑽石打線敲出2支安打失1分、拿下本季第2勝。。（歐新社）

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