羽球世錦賽》腿斷了仍拚戰 日本米元小春恐無緣東奧

日本選手米元小春左腳受傷，經過檢查後，確定左腳阿基里斯腱斷裂。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕2019年世界羽球錦標賽，日本女雙米元小春／田中志穗在23日八強戰面對同胞、大會頭號種子松本麻佑／永原和可那時，米原小春的左腳受傷、無法站起來，被迫因傷退賽。而經過檢查後，米原小春的左腳阿基里斯腱斷裂，東京奧運之路幾乎宣告破滅。

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世界女雙排名第八的米元小春（28歲）／田中志穗（26歲），去年世錦賽獲得銅牌，今年曾在泰國公開賽摘冠，目標力爭東京奧運參賽權。

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不過，日本有四對女雙排名在世界前十，除了女雙第一的松本麻佑／永原和可那，還有世界女雙第二的松友美佐紀/高橋禮華，以及世界女雙第三的福島由紀/廣田彩花。由於東京奧運每一國只能有兩對女雙可參加奧運，米元小春／田中志穗在爭奪東奧之路上處於劣勢。

此戰首局米元小春／田中志穗以20：22輸掉，第二局打到3：2時，米元小春跳起來攻擊後，左腳落地受傷，整個人跌坐在地上，她仍把球回擊。但米元小春無法站起來，最後只能坐輪椅離開球場。米元小春／田中志穗組合最後以20：22、3：2，因傷被迫退賽。

《體育報知》報導，米元小春經過檢查後，確定左腳阿基里斯腱斷裂，將再回國後接受更精密的檢查；松本麻佑則表示，這場比賽因為意外事故結束，將在決賽中帶著前輩的份拚戰。

世錦賽女雙冠軍戰，將由松本麻佑／永原和可那對決日本同胞福島由紀/廣田彩花。

日本選手米元小春左腳受傷，經過檢查後，確定左腳阿基里斯腱斷裂。（法新社）

日本選手米元小春左腳受傷，經過檢查後，確定左腳阿基里斯腱斷裂。（法新社）

日本選手米元小春左腳受傷，被迫退賽。（法新社）

日本選手米元小春左腳受傷，被迫退賽，最後坐輪椅離開球場。（路透）

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