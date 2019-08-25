MLB》大谷達成單季百安 大膽衝二壘結果超糗（影音）

大谷翔平對於安全上壘很有信心，但是最後還是挑戰失敗。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕天使美聯新人王大谷翔平今天面對太空人，4局上敲出中外野安打，順利達成生涯首次單季百安的紀錄。

大谷翔平昨天4打數繳白卷，賽前單季安打數仍停留在99安，今天續扛第3棒指定打擊，首局首打席吞K，4局上從太空人先發邁利（Wade Miley）手中擊出中外野安打，並大膽挑戰上二壘，但卻慘遭觸殺出局，大谷對於安全上壘自信滿滿，示意教練團提出挑戰，但經過電視重播判決後仍宣告失敗，大谷也只能無奈苦笑回到休息室。

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大谷新人年以打者身分出賽104場，敲出93安，今年則在第92場就達成生涯首次單季百安，他也成為自2016年青木宣親以來，首位再度達到這項紀錄的日籍球員。

大谷翔平此役5打數1安打，另外吞下3次三振，打擊率跌至3成，天使終場以2：5不敵太空人，苦吞4連敗。

大谷翔平大膽衝二壘遭到觸殺出局。（法新社）

大谷翔平達成生涯單季百安。（法新社）

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20190825 今日の大谷翔平 アストロズ戦

第2打席 センター前ヒット pic.twitter.com/KiZx8iJMiG — さやにゃん 9代目 （@Jiji_Days） 2019年8月25日

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