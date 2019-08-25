MLB》簽下前洋基鐵捕 勇士補強找上塞維里

前洋基鐵捕塞維里日前遭海盜釋出，今被勇士簽下。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕日前遭海盜釋出的捕手塞維里（Francisco Cervelli），被勇士簽下來頂替右膝扭傷的老將捕手麥肯（Brian McCann），並在今天與大都會的系列賽第2戰先發亮相，勇士這筆簽約期望能補強捕手位置的深度，並藉由這位沙場經驗豐富的老將，帶給陣中年輕選手更多學習的機會。

這位33歲的老將捕手剛被簽下，旋即被排進先發名單面對大都會先發投手，近況良好的惠勒（Zack Wheeler），勇士總教練史尼克（Brian Snitker）表示塞維里和另一名老將捕手佛勞爾斯（Tyler Flowers）將共同分擔麥肯回歸前，捕手這個位置的上場時間。

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這位前洋基鐵捕今年在海盜隊受傷前繳出的打擊成績並不理想，出賽34場打擊率僅1成93，1發全壘打外加5分打點，塞維里生涯在大聯盟700場出賽，平均打擊率2成69，共敲出36發全壘打。

在簽下塞維里後，勇士選擇將年輕捕手傑克森（Alex Jackson）下放3A，此外還將左投Grant Dayton放進60天的傷兵名單之中。

勇士主戰捕手麥肯因左膝扭傷進入傷兵名單。（資料照，法新社）

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