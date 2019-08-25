MLB》洋基追平分竟不算？ 道奇馬恩西「裝痛」騙到裁判

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天在客場面對道奇，9局上道奇二壘手馬恩西（Max Muncy）在守備時「裝痛」，迫使主審喊出暫停，更讓洋基跑者回本壘得分不算。洋基最後就以1：2輸球，馬恩西賽後也坦承是「演」的。

道奇9局上派終結者簡森（Kenley Jansen）後援，洋基在1出局一、二壘有人，厄謝拉（Gio Urshela）敲滾地球，道奇三壘手透納（Justin Turner）傳二壘要封殺，而二壘手馬恩西接到要傳一壘時，被洋基老將賈納（Brett Gardner）絆倒，馬恩西當下「裝痛」，讓主審喊出暫停。洋基跑者托瑞斯（Gleyber Torres）回本壘不算分。

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洋基老將賈納滑向二壘，絆倒道奇二壘手馬恩西。（美聯社）

二壘審起初判賈納出局，洋基隊提出挑戰，最後是安全上壘，讓洋基1出局攻占滿壘。但簡森及時穩定，連續送2次三振，驚險關門成功，幫助道奇以2：1贏球，簡森獲得本季第27次救援成功。

大聯盟洋基官網記者霍克（Bryan Hoch）在推特上說，馬恩西說自己在二壘做了像足球場上的動作，讓主審能叫暫停，不讓托瑞斯得分。他也說當下是有受傷，所以不完全是假的，但可能有一點「演」的成分。

《The Athletic》記者Lindsey Adler在推特上指出，托瑞斯對於主審喊暫停的時機相當不以為然，「我看到能得分的機會，我想當時是很好的決定。」他表示，「但我不知道今天裁判怎麼了，我們無法控制。」

洋基老將賈納滑向二壘，絆倒道奇二壘手馬恩西。（今日美國）

洋基老將賈納滑向二壘，絆倒道奇二壘手馬恩西。（今日美國）

洋基老將賈納滑向二壘，絆倒道奇二壘手馬恩西。（今日美國）

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