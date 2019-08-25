NBA》哈登休賽季練新招 「後撤步金雞獨立三分球」

哈登新招「後撤步金雞獨立三分球」在網路上瘋傳。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕火箭球星「大鬍子」哈登（James Harden）先前才傳出正在練新招來增加進攻武器，最近就被拍到以一個「後撤步金雞獨立三分球」空心命中籃框，這段影片也在網路上遭到瘋傳，哈登近日受訪時就表示他只是想打得更「有創意」。

Frightening.



James Harden adding a one-legged fadeaway three to his already hefty bag



（via @Rockets_Insider） pic.twitter.com/zyDrUZ5bis — Yahoo Sports NBA （@YahooSportsNBA） 2019年8月18日

哈登告訴《ESPN》記者，他說：「我總是想變得更好，不管是籃球還是人生，我一直想找到有影響力的方式。而在籃球上，你必須要有創意」，他接著說「這是我的第11個賽季，每一年我都想變得更好，我不想要一陳不變，你必須找到讓自己成長的方法」。

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當被問到新賽季是否會使用「後撤步金雞獨立三分球」時，哈登表示「我不確定，這是我正在努力的」，他說「你知道喬丹（Michael Jordan）有後仰跳投，諾威斯基（Dirk Nowitzki）有金雞獨立，賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）有天鉤，我希望我的後撤步能和這些動作一樣永遠流傳」，「所以當我看到世界各地的孩子，他們跟我說『嘿！哈登，我學會了你的後撤步！』我會很開心」。

諾威斯基招牌動作「金雞獨立」。（資料照，法新社）

作為連續兩年蟬聯賽季平均最高得分的球員，過去幾年哈登最招牌的後撤步已經被公認為聯盟中最致命的武器之一，他表示雖然沒有信心一定能在球季開打時真的使用到「後撤步金雞獨立三分球」，但他也會以這個作為今年夏天的目標持續努力中。

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