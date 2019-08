NBA》哈登休賽季練新招 「後撤步金雞獨立三分球」

哈登新招「後撤步金雞獨立三分球」在網路上瘋傳。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕火箭球星「大鬍子」哈登(James Harden)先前才傳出正在練新招來增加進攻武器,最近就被拍到以一個「後撤步金雞獨立三分球」空心命中籃框,這段影片也在網路上遭到瘋傳,哈登近日受訪時就表示他只是想打得更「有創意」。

Frightening.



James Harden adding a one-legged fadeaway three to his already hefty bag



(via @Rockets_Insider) pic.twitter.com/zyDrUZ5bis