足球》西班牙金童職涯完結篇 終戰與昔日戰友同場較勁

托雷斯身披烏栖砂岩戰袍，完成職業生涯最後一戰。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕效力J1聯盟烏栖砂岩的「西班牙金童」托雷斯（Fernando Torres）於昨晚主場和神戶勝利船的比賽後退休，結束18年的職業生涯，生涯最終戰以和兩位同是西班牙黃金世代的成員、現效力神戶勝利船的伊涅斯塔（Andrés Iniesta）與比利亞（David Villa）同場較勁，來為自己的足球生涯畫下句點。

托雷斯和伊涅斯塔於賽後擁抱。（美聯社）

托雷斯（圖右）和昔日國家隊鋒線搭檔比利亞（圖左）同場較勁。（歐新社）

前馬競、利物浦前鋒，綽號「聖嬰」的托雷斯生涯最終戰並非是個完美Ending，在自家主場被勝利船以6：1痛宰，但這依舊不損托雷斯的傳奇風采。前利物浦隊長，也是托雷斯前隊友的英格蘭傳奇中場傑拉德（Steven Gerrard），特別錄製了一段影片給托雷斯，並在球場大螢幕上播放。

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「即便去年差一點被降級，大家都還是相當努力訓練，無論面對多少困難，大家依舊保持著正向態度去面對。」托雷斯於賽後向在場的球迷、隊友感性喊話：「我向大家學到很多，我也希望大家能從我身上學習，那怕是一點點也好。」

最後托雷斯提到：「很感謝全日本接受我的家庭，請大家要記得有個非常美好的國家就叫做日本！」

雖烏栖砂岩最終以1：6慘敗給神戶勝利船，依舊不減這位傳奇前鋒的風采。（美聯社）

托雷斯賽後向全場球迷致意。（法新社）

暖心的伊涅斯塔在引退賽前，還寫了一封信給這位35歲的前鋒，內容提及：「足球成了我們的一部分已經超過20年了，從我們還是孩子時就已經開始，而你將永遠都是聖嬰。」「雖然我們效力不同球隊，且都待在不同城市，你在馬德里，我在巴塞隆納，但我們一直都不是敵人，我們只是穿著不同球衣的朋友。」

「來到日本是個很美好的旅程，我們因足球來到了世界各地。然而你將要回家鄉了，期望你能享受接下來遇到的每件事，我也很希望你能過得開心。」伊涅斯塔最後提到：「真奇怪！你明明就還沒離開，但我已經開始想念你了。」

皇馬隊長拉莫斯（Sergio Ramos）發了篇推特，這名西班牙後衛在其中堤到：「隊友、對手、朋友、傳奇。這位來自芬拉布拉達（Fuenlabrada）的孩子，贏得了所有榮耀。」

現任馬競主帥，是托雷斯生涯初期在馬競的隊友，也是他鳳還巢馬競後擔任他主帥的西蒙尼（Diego Simeone），在記者會上盛讚這位前鋒無疑是足球界的傳奇。

托雷斯職業生涯從馬競起步，之後待過利物浦、切爾西、AC米蘭，再鳳還巢至馬競後選擇離開歐洲，轉戰日本的烏栖砂岩，生涯雖未曾拿過聯賽冠軍，但曾斬獲1座英格蘭足總盃、1座歐冠和2座歐霸冠軍。

生涯替西班牙國家隊出賽110場，攻下38球為隊史第3多，僅次於比利亞的59球和勞爾（Raúl）的44球，身為西班牙黃金世代的一員，拿下2008至2012足球界史無前例的連3座大賽冠軍（2008歐國盃、2010世界盃、2012歐國盃），最為人印象深刻的是，於2008歐國盃決賽面對德國踢進全場唯一一球，幫助西班牙奪得黃金世代的第一冠。

效力利物浦時期的托雷斯進球效率相當驚人。（資料照，法新社）

托雷斯效力切爾西時期奪下生涯唯一一座歐冠冠軍。（Action Images）

托雷斯在離開馬競前奪得生涯第2座歐霸冠軍。（路透社）

2008年歐國盃冠軍，圖中舉盃者為托雷斯。（資料照，美聯社）

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