晴時多雲

MLB》噁！國民蘇耶洛卡特球超狂位移 讓網友看傻 （影音）

2019/08/25 13:09

影片來源：大聯盟官網

〔體育中心／綜合報導〕國民投手蘇耶洛（Wander Suero）今天對小熊的比賽中緊急登板救火，他丟一顆94.8英哩（約152.5公里）的卡特球，讓小熊強打巴耶茲（Javier Baez）揮空吞K，這球位移之讓美國網友也看傻。國民最後就以7：2獲勝。

此戰前4局打完國民以5：1領先，國民先發投手羅斯（Joe Ross）在第5局遇亂流，1出局後被敲安、投出保送，接著被小熊代打拉克羅伊（Jonathan Lucroy）敲帶有1分打點的二壘安打，並攻占二、三壘。

這時國民換蘇耶洛救火，他在2好3壞的情況下，丟94.8英哩的卡特球，讓巴耶茲揮空吞。這顆球從中間往外竄，其位移之大讓不少美國網友也直呼，「太噁了！」

蘇耶洛再用93.5英哩的卡特球，讓小熊史瓦伯（Kyle Schwarber）敲內野飛球遭接殺，化解失分危機。國民終場以7：2贏球，蘇耶洛此戰投0.2局無失分，獲得本季第4勝。

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