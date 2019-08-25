美網》大滿貫初登場將戰費天王 印度無名小將：他不是我的偶像

費德爾（右）首輪將接受來自印度小將納加爾的考驗。（資料照，美聯社、ATP官網）

〔體育中心／綜合報導〕2019年美國網球公開賽將在台北時間27日凌晨登場，瑞士天王費德爾（Roger Federer）首輪對手將是世界排名第190的印度選手納加爾（Sumit Nagal），而這場小蝦米要力抗大鯨魚的戲碼也對印度男子網壇有著重要意義。

納加爾在會外賽第三輪在輸掉一盤、次盤又以0：3落後時、上演驚天逆轉擊敗巴西選手梅内塞斯（Joao Menezes），成功進入個人生涯第一次的大滿貫會內賽。也成為印度十年來第5位進入大滿貫男子單打會內賽的選手，同時現年22歲的他也是印度有史以來參加美網中最年輕的球員。此次單打會內賽另外一位印度選手則是古納斯瓦蘭（Prajnesh Gunneswaran），他的首輪對手將會是俄羅斯好手梅德維夫（Daniil Medvedev）。

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對於首次進入大滿貫會內賽，納加爾在接受ATP官網訪問時說道，「前三個大滿貫會外賽我一輪都沒能贏球，可以在會內賽打球的感覺真好，是每個人的夢想。」至於首輪就要面對在美網拿下6座冠軍的瑞士天王他則坦言，「我非常想要與費德爾對決，重要的不是輸贏，而是與20次大滿貫冠軍對決裡從中汲取的經驗。」

每位男子網球選手的偶像大多都會是費爸，但納加爾卻是那個例外，「他太棒了，你不會想要複製他，如果你照著費德爾的擊球做一次，只會弄斷你的球拍，像費德爾一樣這件事永遠不會發生，這也是為什麼他不是我的偶像。」

自從兩年前在邦加羅爾挑戰賽拿下生涯首座冠軍後，納加爾就一直深受傷勢所苦，今年初從開始從350名之外開始打起，由於在紅土賽場擁有不錯的發揮，讓他首度擠進世界前200名。

印度名將布帕蒂（Mahesh Bhupathi）在發現納加爾的潛能後就一直給予他一定的支持，他表示，納加爾很不幸地受到傷勢影響，但還是很努力地讓自己回到賽場。「要與費德爾對決是每個會外賽選手的夢想與夢魘，我覺得能打這場比賽會讓他產生很大的信心，對他來說也是生涯很重要的時刻。」

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