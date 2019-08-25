NBA》M.加索曾差點加盟黃蜂 交易告吹後沃克也出走

暴龍主力中鋒M.加索（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕M.加索（Marc Gasol）今年幫暴龍拿下隊史首冠，下個賽季也確定續留，而消息傳出去年的自由市場期間，黃蜂幾乎要簽下M.加索，不過因為M.加索不願意承諾續留，交易因而告吹。

黃蜂去年想從灰熊交易來M.加索，離成功簽約只有一步之差，這也間接讓沃克（Kemba Walker）決定在今年夏季離開黃蜂，這樣的結果雖然部分和錢有關，但並非唯一的原因，如果黃蜂能打造出更好的球隊給沃克，也許他還是會決定續留。

請繼續往下閱讀...

《The Athletic》記者Roderick Boone透露，黃蜂這項交易失敗的主因是因為M.加索不願意承諾會在2018-19賽季後續留，不過這項決定看來對於M.加索來說是好的，灰熊後來將他交易到暴龍，拿下總冠軍且決定續留。

沃克今年離開黃蜂隊（資料照，法新社）

《NBC Sports》的Dan Feldman表示他不明白黃蜂在交易方面的盤算，沒有34歲M.加索承諾，他們也不願意給沃克足夠加薪，如果有了M.加索，要給沃克合理的薪水，同時避免奢侈稅將會變得更困難，而黃蜂老闆喬丹（Michael Jordan）從來都沒有付過奢侈稅。

也許黃蜂希望讓這項交易在M.加索願意簽下多年期合約的條件下完成，這樣就有可能讓黃蜂闖進季後賽，進而讓沃克更有留下來的動機，不過但Dan Feldman對於M.加索拒絕並不感到意外，而黃蜂在交易球員方面則需要更好的計畫。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法