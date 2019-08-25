攀岩界桂綸鎂志在東奧 全球攀岩日李虹瑩挑戰自我（影音）

李虹瑩體驗AR攀岩。（The North Face提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕被譽為「攀岩界桂綸鎂」的李虹瑩，參與The North Face世界攀岩日活動，這位台灣第一位亞運攀岩的美女國手，特地現身台北永和運動中心，帶頭體驗高科技AR攀岩，她也將力拼明年東京奧運參賽門票。

34歲的李虹瑩，自大一因緣際會參加攀岩社團，就走上這條孤獨道路長達15年，她剛結束日本移訓，月底再遠赴歐洲特訓，期許朝東奧首設的攀岩席次邁進，「要參與奧運真的很難，但有機會就不會放棄！」目前李虹瑩鎖定三次世界盃機會，明年亞錦賽再放手一搏。身為國內少數專職攀岩運動員，李虹瑩以北面主題「探索永不停止」自我期許，「很喜歡這種不斷自我挑戰的感覺，攀岩可以個人也可以團隊，不單是跟對手互相競爭，而是大家都有共同目標達成。」

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攀岩是由登山衍生而來的競技運動，又被稱為「岩牆上芭蕾、峭壁上藝術體操」，The North Face過去半個世紀來，一直是全球攀岩運動伙伴，自2016年推出「牆就是用來爬的」主題活動，鼓勵各界共同攜手探索未知高度、領略攀岩魅力，如今更引進AR技術結合攀岩，運用AR投射影像技術投射在攀岩牆上，攀岩者必須快速爬往圖案處，伸長手或腳拍打圖案得分，考驗肌耐力和協調性，李虹瑩下場體驗後直誇，科技結合攀岩真的是有趣又好玩。

李虹瑩示範高難度特殊攀登。（The North Face提供）

李虹瑩示範高難度特殊攀登。（The North Face提供）

李虹瑩示範高難度特殊攀登。（The North Face提供）

李虹瑩示範高難度特殊攀登。（The North Face提供）

李虹瑩示範高難度特殊攀登。（The North Face提供）

消費者體驗高難度特殊攀登（The North Face提供）

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