NBA》並未罔顧兄弟情！ 詹皇爆曾希望騎士簽下甜瓜但遭拒

詹姆斯(右)過去曾希望騎士球團能簽下安東尼(左)。(資料照,今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕過去風光的「甜瓜」安東尼(Carmelo Anthony)從去年被火箭裁掉後至今仍在尋找新東家,前火箭球員懷特(Royce White)更公開批評「詹皇」詹姆斯(LeBron James)不出手相救自己的「香蕉船」兄弟。而近日前騎士球員柏金斯(Kendrick Perkins)就透露其實詹皇曾經有想幫助安東尼。

柏金斯(右)過去曾當過詹姆斯(左)的隊友。(資料照,法新社)

在2014-15球季曾短戰當過騎士球員的柏金斯在推特中寫道:「詹姆斯曾告訴騎士希望能找來安東尼,但騎士拒絕了。」

Man Bron told the Cavs he wanted Melo and they Cavs said no to him.

他接著說:「你怎麼能知道詹姆斯沒有叫湖人簽下安東尼?我就親眼看過騎士總管跟詹姆斯說了好幾次『不』!」柏金斯強調詹姆斯過去就試著把安東尼找來騎士,但卻都被拒絕了。

How do you know Bron haven’t went to the Lakers and told them to sign Melo? I’ve witnessed GMs Tell Bron no several times! Bron tried to get Melo in Cleveland and the Cavs told him no!