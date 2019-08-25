MLB》投手群聯手完封洛磯 紅雀3連勝穩居國聯中區龍頭

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕紅雀主場迎戰洛磯4連戰的第3場，前兩戰皆由紅雀取得勝利，此役紅雀派出哈德森（Dakota Hudson）掛帥先發，他主投6局僅被敲2安無失分，再加上牛棚接手共投3局也只被敲2安0失分，就在先發和牛棚投手聯手完封下，終場紅雀以6：0拿下對戰3連勝，哈德森則喜收本季第13勝。

哈德森主投6局無失分下本季第13勝。（法新社）

哈德森僅於2局上半被敲二壘安打，以及6局上半被敲一壘安打，此外4局上半連續投出兩次保送讓對手攻佔得點圈，但隨即用雙殺打化解危機。紅雀打線部分則是首局下半靠著歐蘇納（Marcell Ozuna）於二三壘有人的情況下，擊出帶有2分打點的一壘安打先馳得點。

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2局下半，擔任先發第8棒中外野手的貝德（Harrison Bader）掃出一發左外野方向的2分砲，5、7局上半再分別靠著德容（Paul DeJong）的高飛犧牲打，以及高德史密特（Paul Goldschmidt）的陽春全壘打各添1分，最終紅雀以6：0擊敗洛磯。

貝德本場敲出1發兩分砲。（美聯社）

洛磯先發投手岡薩雷茲（Chi Chi Gonzalez）本場主投4.1局被敲3安，但送出多達6次保送，共失5分苦吞本季第5敗。洛磯打線上僅史托利（Trevor Story）、墨菲（Daniel Murphy）、戴斯蒙（Ian Desmond）和沃特斯（Tony Wolters）各擊出1支安打，打線呈現啞火狀態。

紅雀目前戰績70勝58敗暫居國聯中區龍頭，領先第2的小熊有1.5場差。洛磯則僅有58勝72敗的戰績，目前在國聯西區敬陪末座。

岡薩雷茲主投4.1局失5分苦吞敗投。（美聯社）

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