英超》薩拉赫獨中二元 利物浦退兵工廠喜收開季3連勝

薩拉赫本場攻進2球，幫助利物浦取得開季3連勝。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕英超第3輪焦點賽事，新科歐冠冠軍利物浦於主場迎戰強敵兵工廠，利物浦靠著「埃及法老」薩拉赫下半場連進兩球，完成單場「梅開二度」的精彩表現，最終「紅軍」以3：1輕鬆擊敗「槍手」，利物浦收下這場勝利後拿下開季3連勝，兵工廠則是開季2連勝後首度吞敗。

上半場第41分鐘，利物浦利用一次角球機會，中後衛馬蒂普（Joël Matip）一躍而起將球頂進球門內，幫助利物浦率先首開紀錄，半場結束紅軍暫以1：0領先來訪的槍手。

請繼續往下閱讀...

下半場第47分鐘，兵工廠今夏才找來的新成員路易茲（David Luiz）於禁區內拉扯薩拉赫球衣，此舉造成犯規讓裁判吹判1顆12碼罰球給紅軍，薩拉赫自行操刀主罰穩穩踢進球隊第2球。

比賽第58分鐘，利物浦在一次快攻中，又是薩拉赫！這位近兩屆英超金靴得主於禁區內右側起腳射門得手，幫助紅軍取得3球領先。最後比賽第85分鐘，兵工廠才靠著替補上陣的烏拉圭中場托雷拉（Lucas Torreira）的進球破蛋，終場利物浦以3：1擊敗強敵兵工廠。

利物浦本場控球時間比為52.8%，兵工廠則是47.2%，利物浦全場射門次數高達25次，其中有5次射正，兵工廠則只有9次射門3次射正，利物浦此役有548次傳球，包括85.8%的傳球成功率，兵工廠則是496次傳球和86.5%的傳球成功率。

此外本場值得注意的尚有，兵工廠隊史最高價新援佩佩（Nicolas Pépé）首度身披槍手球衣於英超聯賽登場，這名象牙海岸的邊鋒表現好壞參半，好的是帶球過人表現極佳，差的是臨門一腳把握能力不佳，其中甚至錯失一次單刀機會，讓槍手錯過先馳得點的良機。

其他英超豪門賽事中，曼聯在主場爆冷以1：2不敵水晶宮，切爾西作客以3：2驚險擊敗升斑馬諾維奇城。

兵工廠隊史最貴收購的球員佩佩（圖左），本場於邊路表現不錯，多次帶球過人，只可惜還未能取得加入槍手後首顆進球。（路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法