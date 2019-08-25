NBA》「他不是最有天賦的球員」 湖人傳奇訓練師談老大

「老大」布萊恩。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洛杉磯將8/24定為「曼巴日」，紀念湖人退役名將布萊恩（Kobe Bryant）的貢獻，8及24號是布萊恩NBA生涯中的球衣號碼，而湖人傳奇訓練師維蒂（Gary Vitti）在曼巴日當天於節目上討論即將出版的新書，同時分享自己所見證的布萊恩傳奇。

布萊恩於2014年退休，職業生涯中入選18次全明星、拿下5次NBA總冠軍，而維蒂在湖人服務超過30年，從頭到尾伴隨布萊恩的NBA生涯，維蒂於2016年正式退休，他即將出版自傳新書裡有許多關於布萊恩的記錄。

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曼巴日當天，維蒂在電視節目《Legends of Sport》中談到布萊恩：「他很有天賦，不過我可以說他不是最有天賦的，有其他球員比他更有天賦，我的意思是，他速度快但不是最快的，他很強壯但不是最強壯的，那為什麼那些天生條件更好的球員從來沒有拿過總冠軍，而布萊恩卻可以拿到五次呢？」

維蒂表示對於布萊恩的觀察：「他的字典裡沒有『做不到』及『不願意』，他只相信他可以達成，布萊恩教我天賦是生命中最被高估的東西，重要的是如何運用你的天賦。」而追求卓越的曼巴精神也早已深植人心，布萊恩成為傳奇的原因也不言而喻。

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