世界盃》日本男籃最強外掛灌31分 熱身賽逆轉德國隊

八村壘。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕日本時間週六下午，埼玉體育場湧入18000多名球迷觀賞世界盃日本對上德國的熱身賽，日本從來沒有在FIBA的比賽中打敗過任何歐洲國家，不過德國昨日遭逆轉，地主日本以86:83取得勝利。

日本於FIBA公布的戰力表中排行48名，而德國則排在22，日本國家隊主教Julio Lamas在賽後表示：「我對於這場比賽感到滿意，我們球員有最好的發揮，德國隊實力堅強，但球員們努力打出漂亮的一戰，我很感謝他們。」

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21歲的巫師前鋒八村壘率領日本代表隊拿下勝利，個人貢獻31分、5籃板和2抄截，成為德國主力施洛德（Dennis Schroder）最大的阻礙，而灰熊渡邊雄太也貢獻20分，全隊最高的6籃板及2抄截，雖然德國於上半場取得12分的領先，然而下半場遭日本逆轉，最後渡邊雄太以兩罰球確定勝局。

渡邊雄太。（資料照，美聯社）

日本的世界盃熱身賽已經擊敗了澳洲、紐西蘭和德國，球隊實力不容小覷。八村壘表示：「每個人都很努力，我們在進攻與防守方面都相當專注，我很高興我們最終拿下勝利。」渡邊雄太則說：「這給了我們極大的信心，我認為外界對我們的期盼也會上升，但我們不會對此感到滿意，因為我們將在世界盃面對堅強的對手。」

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