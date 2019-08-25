中職Live》陳晨威敲一分打點安打 桃猿1：0中信

第五局

第四局

四局上，二出局後郭嚴文保送上壘，但下一棒林承飛遭到三振。

第三局

三局下，一出局後王勝偉觸身球保送上壘，但隨後盜壘失敗。吳東融敲左外野飛球出局，形成三出局。

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三局上，首棒陽耀勳率先敲出二壘安打，梁家榮成功犧牲短打，跑者上三壘。陳晨威擊出一分打點安打，桃猿先馳得點。林立擊出右外野飛球出局，隨後陳晨威盜壘成功，但藍寅倫三振出局。

第二局

二局下，張志豪遭到三振，蘇緯達敲中外野飛球出局，岳東華同樣遭到三振，形成三出局。

二局上，林泓育敲游擊滾地球出局，朱育賢擊出左外野安打，但郭嚴文敲中外野飛球出局，林承飛擊出二壘飛球出局。

第一局

一局下，吳東融遭到三振，王威晨同樣遭到三振，下一棒詹子賢擊出內野安打，但林智勝揮棒落空，遭到三振。

一局上，陳晨威敲一壘滾地球出局，林立遭到三振，下一棒藍寅倫擊出游擊滾地球出局。

兩隊先發打序

Lamigo桃猿

陳晨威 CF

林 立 DH

藍寅倫 LF

林泓育 C



朱育賢 1B

郭嚴文 2B

林承飛 SS

陽耀勳 RF

梁家榮 3B

先發投手：李茲

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中信兄弟

吳東融 2B

王威晨 3B

詹子賢 LF

林智勝 DH

張志豪 CF

蘇緯達 1B

岳東華 RF



高宇杰 C

王勝偉 SS

先發投手：紐維拉

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