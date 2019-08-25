中職Live》陳晨威敲一分打點安打 桃猿1：0中信

第五局
第四局
四局上，二出局後郭嚴文保送上壘，但下一棒林承飛遭到三振。
第三局
三局下，一出局後王勝偉觸身球保送上壘，但隨後盜壘失敗。吳東融敲左外野飛球出局，形成三出局。
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三局上，首棒陽耀勳率先敲出二壘安打，梁家榮成功犧牲短打，跑者上三壘。陳晨威擊出一分打點安打，桃猿先馳得點。林立擊出右外野飛球出局，隨後陳晨威盜壘成功，但藍寅倫三振出局。
第二局
二局下，張志豪遭到三振，蘇緯達敲中外野飛球出局，岳東華同樣遭到三振，形成三出局。
二局上，林泓育敲游擊滾地球出局，朱育賢擊出左外野安打，但郭嚴文敲中外野飛球出局，林承飛擊出二壘飛球出局。
第一局
一局下，吳東融遭到三振，王威晨同樣遭到三振，下一棒詹子賢擊出內野安打，但林智勝揮棒落空，遭到三振。
一局上，陳晨威敲一壘滾地球出局，林立遭到三振，下一棒藍寅倫擊出游擊滾地球出局。
兩隊先發打序
Lamigo桃猿
陳晨威 CF
林 立 DH
藍寅倫 LF
林泓育 C
朱育賢 1B
郭嚴文 2B
林承飛 SS
陽耀勳 RF
梁家榮 3B
先發投手：李茲
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中信兄弟
吳東融 2B
王威晨 3B
詹子賢 LF
林智勝 DH
張志豪 CF
蘇緯達 1B
岳東華 RF
高宇杰 C
王勝偉 SS
先發投手：紐維拉