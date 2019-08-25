羽球世錦賽》中國創36年來最慘成績 日本4項進決賽史上最佳

桃田賢斗。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕羽球世錦賽5個單項台灣時間今晚進行冠軍戰，日本確定強佔4個單項決賽名額，取得該國史上最佳成績，其中女單更是提前包辦冠亞軍，中國則僅有混雙1項進入決賽，創下該國36年來最差成績。

男單部分，台灣時間今晚由日本球王桃田賢斗要對上丹麥22歲小將安東森（Anders Antonsen），女單則有奧原希望出戰印度名將辛度（PV Sindhu）。

請繼續往下閱讀...

奧原希望。（路透）

女雙部分，日本福島由紀／廣田彩花將要對上松本麻佑／永原和可那，重演去年世錦賽女雙冠軍戰對決。

福島由紀、廣田彩花。（法新社）

男雙部分，世界排名13的日本組合保木卓朗／小林優吾昨僅花44分鐘，爆冷淘汰世界第3的中國組合李俊慧／劉雨辰，他們今晚將要在決賽遇上印尼老將哈珊／塞提亞萬。

小林優吾、保木卓朗。（路透）

這次世錦賽，日本共4個單項進入決賽、5個單項全取得獎牌，創下史上最佳成績，日本朝日電視台今天也緊急宣布，購買今天晚上的比賽直播權，將從黃金時段9點開始直播。

反觀中國，則是各單項都慘遭滑鐵盧，僅混雙鄭思維／黃雅瓊闖入決賽尋求衛冕，中媒報導，自1983年合併之後的首屆世錦賽以來，中國每一屆都有冠軍入帳，且至少有兩組晉級決賽，所以無論今晚混雙是否奪冠，中國都已經創造世錦賽36年來最差成績。

「雅思組合」成中國唯一獨苗。（路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法