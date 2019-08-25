捷克公開賽》7局大戰扳倒德國前球王 林昀儒今晚爭冠

18歲台灣小將林昀儒今天在2019年捷克公開賽男單4強賽，歷經1小時激戰後，以4:3扳倒對手，搶下冠軍戰門票。（資料照，歐新社）

〔記者許明禮／綜合報導〕18歲台灣小將林昀儒今天在2019年捷克公開賽男單4強賽，歷經1小時激戰後，以4:3扳倒38歲的德國老將波爾，今晚9點半將和德國奧恰洛夫和巴西卡德拉諾的勝方爭冠。

世界排名13的林昀儒在擺平世界排名第8的波爾後，現今世界排名前十高手中，只剩中國的許昕、梁靖崑他還沒贏過。

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兩人在去年卡達公開賽首度交手，當時羽翼未豐的林昀儒以1:4吞敗，但也學到很多寶貴經驗。

今天二度交鋒，林昀儒首局主動上手，發球也有效牽制波爾，首局雖然在10:6聽牌下錯失4個局點，仍以12:10驚險拿下。

林昀儒首局主動上手，發球也有效牽制波爾，雖然在10:6聽牌下錯失4個局點，首局仍以12:10驚險拿下。（資料照，歐新社）

第2局，林昀儒前半段失誤增多，陷入4:9不利局面，但他很快回神，連續主動攻擊連得4分，也逼得波爾早早叫暫停。暫停後，小林雖靠一記精彩的反手擰追成9平，但隨後自己兩個發球未能把握住，以9:11讓出。

第3局，林昀儒打的更主動，發球搶攻和接發球直接起板好球連發，還有一記出奇不意的偷長球，讓波爾無力招架，很快的以11:2收下。

第4局，林昀儒在4:5落後時，打出一波7:1攻勢，11:6取得局數3:1聽牌。

第5局起風雲變色，小林無謂失誤偏多，加上節奏被波爾掌握住，以5:11、6:11連丟兩局。

不過，決勝局林昀儒重新上緊發條，在4:6落後時，一記不可思議的反拉，讓波爾為了救球撲倒在地，還撞倒圍布，這球也扭轉局面，小林下一球又出現幸運擦邊球一舉追平，最後以11:8逆轉戰局。

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