棒球》把球轟上陽明山！素人全壘打大賽等你來挑戰

素人全壘打大賽9月21號將在天母球場登場。（主辦單位提供）

〔體育中心／綜合報導〕由台灣創新棒球協會舉辦的第一屆DTB盃全壘打大賽，即將9月21日在天母棒球場火熱開打。活動從即日起開始報名，已有許多好手報名參加，其中不乏世青國手及港口盃國手在內，比賽週邊具有球棒試打區與棒球體驗區，適合闔家大小一同參與。本次主辦單位更準備豐厚品，獎品總價值超過萬元。

活動起源於贊助廠商去年曾在台南棒球場舉辦球棒試打會，本年度結合台灣創新棒球協會的理念，想要創造與眾不同的比賽模式，這讓更多喜愛棒球的人士，不論學生或是業餘棒球員，都有機會能在職業棒球場上，，享受全力揮擊、挑戰自我極限的快感。

請繼續往下閱讀...

本次活動也將利用運動科學儀器Rapsodo，讓打者更了解自我擊球數據，使用科學化分析，讓選手更清楚自己的揮擊情況。活動場邊具有球棒試打區與棒球體驗區，更邀請專業棒球手套技師，到場為球友做手套健檢的服務。

活動參與者更是眾星雲集，更邀請前旅美球員與中華職棒球員到場示範指導，想接受職業球員近距離接觸的朋友，絕對不能錯過這次機會。活動已展開報名一週，也吸引到不乏曾入選中華隊的球員報名，報名的選手可與國手同場較勁，一同在天母棒球場，把球轟上陽明山。

本次主辦單位更準備豐厚獎品，進入決賽者就可以獲得職業等級球棒，前三名者可獲得職業等級客制化球棒，配合運動科學儀器Rapsodo，擊球出速度最高的參賽者獲得限量運動T-Shirt，獎項多元獎品總價值更超過萬元。

報名網址：http://forms.gle/kqS8owGNxbcDt1Xr7

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法