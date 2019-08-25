中職》兄弟二軍也有阪神日 一軍由Tiger Girls開球

配合球團舉行「阪神甲子園球場日」，中信兄弟二軍總教練林威助也穿聯名球衣出賽。（中信球團提供）

〔記者徐正揚／台中報導〕中信球團連續兩天在洲際棒球場舉行「阪神甲子園球場日」，今天在嘉義市棒球場比賽的兄弟二軍，全隊也穿兄弟阪神聯名球衣出賽，同步感受主題日的氣氛。

配合球團舉行「阪神甲子園球場日」，中信兄弟二軍總教練林威助也穿聯名球衣出賽。（中信球團提供）

兄弟二軍總教練林威助在球員時期，曾經效力阪神虎11年，原本是這次主題日的主角之一，但他這兩天忙著球隊練習、帶隊比賽，無法趕來台中出席活動，讓不少球迷小小失望。

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中信球團相當貼心，今天二軍在嘉義市對富邦二軍，也穿一軍同款的聯名球衣出賽，同步感受主題日的氣氛，甚至有日本球迷專程衝到嘉義，只為索取林威助的簽名。

配合球團舉行「阪神甲子園球場日」，中信兄弟二軍也穿聯名球衣出賽。（中信球團提供）

中信球團舉行「阪神甲子園球場日」，有日本球迷衝到嘉義棒球場，索取兄弟二軍總教練林威助的簽名。（中信球團提供）

阪神虎啦啦隊Tiger Girls與吉祥物Ki-Ta、Lucky出席見面會。（記者徐正揚攝）

阪神虎啦啦隊今天為兄弟一軍比賽開球，4位Tiger Girls一如昨天透露說「來台前有練過」，在投手丘前一字排開展現絕佳默契，以高抬腿加大跨步帥氣開球，分別把球送進鄭凱文、廖乙忠、李振昌、萊福力的手套。

阪神虎啦啦隊今天為兄弟一軍比賽開球。（記者廖耀東攝）

阪神虎啦啦隊今天為兄弟一軍比賽開球。（記者廖耀東攝）

阪神虎啦啦隊今天為兄弟一軍比賽開球。（記者廖耀東攝）

阪神虎啦啦隊為兄弟一軍比賽開球。（記者廖耀東攝）

阪神虎啦啦隊為兄弟一軍比賽開球。（記者廖耀東攝）

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