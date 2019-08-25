羽球》拚奧運積分林丹報名低級別賽 丹麥名將卻批「毫無意義」

林丹報名參加低級別的白俄羅斯賽，讓丹麥名將很困惑。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕中國名將林丹在2019年世界羽球錦標賽次輪，苦戰三局最後卻爆冷不敵印度選手提前出局，為了爭搶奧運積分，日前世羽聯（BWF）公佈白俄羅斯公開賽參賽名單，林丹名列頭號種子出賽，不過丹麥好手維汀哈斯（Hans-Kristian Vittinghus）卻在推特發文，認為林丹打這麼低級別的比賽，根本毫無意義。

中國名將林丹在世錦賽3局大戰中，敗給世界排名第30的普蘭諾伊（H. S. Prannoy）止步次輪，創下他生涯12次參加世錦賽中，最早打包回府的一次。

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奧運羽球單打賽各國代表選手最多兩人，林丹雖然曾在2008年、2012年奧運摘金，但正值奧運積分期，林丹近況欠佳，恐難以和自家後輩好手石宇奇、諶龍匹敵，雖然石宇奇因傷恐會在國際賽場缺席一段時間，不過對已經35歲的林丹來說壓力仍然不小。

8月29日即將登場的2019年白俄羅斯羽毛球賽其實是等級非常低的比賽，總獎金僅有1萬美元，就算奪得男單冠軍也只有2500分，不過若是參加超級系列750以上的羽聯賽事，光是首輪贏球就能獲得2660分，名單公布後，丹麥好手維汀哈斯在推特上評論：「老實說，林丹參加這樣的比賽根本沒有意義，他到底為什麼要參賽？」

維汀哈斯隨後解釋，他認為林丹參加白俄羅斯賽沒意義的原因，「林丹想打多久就能打多久，這我絕對百分之百的同意，但他參加白俄羅斯賽沒有任何意義，參賽不會讓他拿到足夠的奧運積分，而且就算最後贏了對世界排名也沒什麼幫助。」

維汀哈斯認為林丹參加低級別的白俄羅斯賽其實沒什麼意義。（資料照，路透）

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