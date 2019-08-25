U18世界盃》陳柏毓飆生涯最速150公里 台灣隊四大火球男坐鎮

陳志杰。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕今天U18世界盃台美熱身賽第2戰，美國以6:3擊敗台灣拿下2連勝，台灣隊先發投手陳柏諭飆速150公里，寫下個人生涯最快球速紀錄，加上李晨薰、潘文輝和陳志杰，U18台灣隊陣中有四大150公里「火球男」坐鎮。

陳柏毓首局被對方第2、3棒敲出安打，接著投出觸身球保送，再被Tyler Soderstrom擊出清壘二壘安打，一口氣失3分，第2局被敲1安無失分，總計先發2局用了41球，被敲4安、飆2K，失3分吞下敗投。

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在場邊觀戰的費城人球探王金勇分析，今天陳柏毓有4球達93英里（約149.7公里），首局感覺投球有點太用力，造成直球尾勁不足，可能跟緊張或亢奮有關，第2局放輕鬆投，尾勁就有出來。

U18台灣教頭周宗志則說，陳柏毓今天投得不差，首局前兩支安打其實打得不扎實，清壘二壘安打也沒失投，如果正式比賽對美國或日本，第一局狀況要注意。

陳柏毓表示，這場有比較亢奮一點，一開賽狀況不錯，但被打兩支不營養安打，節奏有點亂掉，第2局嘗試將決勝球壓低，讓對方打者揮棒，「今天直球感覺不太一樣，隊友說有上飄得感覺，覺得美國打者都在抓我變化球打。」

李晨薰。（記者羅志朋攝）

潘文輝。（記者羅志朋攝）

陳柏毓。（記者羅志朋攝）

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