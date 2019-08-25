美網》球王喬帥志在衛冕 挑戰蠻牛、費爸大滿貫金盃數

喬科維奇志在衛冕。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2019美國網球公開賽週一於紐約法拉盛公園開打，塞爾維亞頭號種子喬科維奇（Novak Djokovic）即將衛冕出擊，賽前現任世界球王信心滿滿說：「大滿貫是最重要的，所以我會努力拚出最好的網球。」

喬帥近況甚佳，自去年溫布頓草地起，已在5項大滿貫包辦4座男單冠軍，生涯累積16座四大賽金盃，已直逼史上前二的西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）18冠、瑞士老天王費德爾（Roger Federer）20冠，此行若能連莊，就僅差納達爾1冠，對此喬帥胸有成竹回應：「當然，我很清楚大家都在討論這些，確實感覺榮幸，但我也深知，前面前還有很漫長道路要走。」

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美網是喬帥生涯晉級最多男單決賽的大滿貫，但8次爭冠只贏3場，對此32歲的球王認為，這些紀錄除了是目標，更給了他某種程度的責任和壓力，「現在狀況與10年前不同，但我自認不論身心都還年輕，充滿繼續前進動力。」

喬帥也透露，除了堅強心理素質，優異接發能力更是致勝關鍵，這得歸功從小滑雪運動所訓練出的強健腳踝，「場上移動是一切基礎，只有腳步平衡穩定，擊球才具速度和準確性。」

喬帥與2014年男單亞軍的日本「網球王子」錦織圭在第二球場練球，期間一度抬起右腳，並用左腳蹭了一下，還脫下鞋襪讓訓練師檢查，所幸並無大礙，「就像大家都起過水泡，這點小事不足造成擔憂。」喬帥首輪對手為西班牙巴耶納（Roberto Carballes Baena），如無意外可望輕鬆開胡。

喬科維奇今日練球。（美聯社）

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