美網》昔日五連霸主再戰美網 38歲費爸自認狀態絕佳

費德爾信心十足。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2019美國網球公開賽週一於紐約法拉盛公園開打，賽史「五冠王」費德爾（Roger Federer）表示，雖然先前溫布頓草地爭霸失利，心境調整得宜已走出陰霾，剛滿38歲的費爸自認經驗豐富，正處於近年最佳狀態， 「我不會給自己太多壓力，也很清楚該抱著什麼樣的心態面對美網。」

已是兩對雙胞胎父親的費爸透露，家人是揮別低潮的最大關鍵，「我跟老婆、4個小孩一起開車去瑞士鄉下露營，大家整天忙著享受美景和生活，沒有太多時間去沮喪或懊悔那些錯過的機會。」

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或許溫網亞軍反而讓瑞士老將增添信心，若今年美網重返王座，第6冠還將寫下公開年代紀錄，對此費爸笑說：「我知道這很困難，我已不像2006、07年那樣被高度看好，只能穩紮穩打專注於眼前賽事。」

費德爾替粉絲簽名。（歐新社）

費爸自2004年起締造美網五連霸，但上回掄元已是2008年，他也將挑戰生涯以及史上最多的第21座四大賽男單冠軍，首輪對手則為會外賽晉級、世界排名190的印度無名小卒納加爾（Sumit Nagal）。

這位年僅22歲的菜鳥挑戰者，是印度10年來第5位大滿貫男單會內賽選手，對於四大賽初體驗， 納加爾展露初生之犢銳氣，「我非常想與費德爾對決，重點不在輸贏，而是與20座大滿貫冠軍交手汲取經驗。」

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