羽球世錦賽》粉碎3人球后夢 印度名將辛度不當「收銀員」強摘首金

辛度拿下生涯首座世錦賽冠軍。（法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕2019年世界羽球錦標賽今進行各項目決賽，女單由2017年世錦賽金牌世界排名第4的日本好手奧原希望強碰「收銀員」世界排名第5的印度女將辛度，最終辛度以21：7、21：7橫掃奧原希望，成為印度史上首位奪世錦賽金牌的名將，也揮別連2年的銀牌宿命。

辛度拿下生涯首座世錦賽冠軍。（法新社）

辛度奪冠感動不已。（法新社）

奧原希望與辛度生涯交手15次，辛度以8勝7敗稍佔上風，兩人在2017年、2018年世錦賽過招，17年由奧原大戰3局逆轉封后，18年由辛度取勝。

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辛度包辦2016年里約奧運及17、18年世錦賽銀牌，始終無緣大賽金牌，被戲稱「最強收銀員」。她本屆明顯有備而來，8強逆轉勝台灣一姊戴資穎、4強扳倒中國好手陳雨菲，也先後粉碎戴資穎、陳雨菲的球后夢。

奧原原本有機會成為新科球后，關鍵是奪本屆世錦賽金牌，想不到首局狀況卻一面倒，她完全拿辛度沒轍，從1：1平手後，一路看著辛度用凶猛攻勢揚長而去。進入次局，辛度乘勝追擊從3：2領先後，又用接連強攻令奧原防不勝防，最終以直落2鎖定金牌，成為印度第1人，寫下歷史新頁。

辛度橫掃奧原希望。（路透）

奧原希望。（路透）

辛度拿下生涯首座世錦賽冠軍。（法新社）

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