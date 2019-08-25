羽球世錦賽》自豪成印度第一人 辛度奪冠是為了獻給「她」

奪下世錦賽女單冠軍的第一刻，壓力釋放的辛度直接倒地慶祝。（圖片取自印度羽協推特）

〔體育中心／綜合報導〕印度女單一姐辛度（PV Sindhu），今在世錦賽女單決賽以兩個21：7擊敗日本名將奧原希望封后，成為首位問鼎世界冠軍頭銜的印度球員，賽後受訪時她難掩興奮的淚水，除了表示非常驕傲能替自己的國家爭光外，也提到要把這別具歷史的一冠，獻給今天生日的母親。

過去辛度在大賽表現亮眼，不過2016年里約奧運及17、18年世錦賽雖然都挺進冠軍賽，但卻總是「銀」恨，始終無緣大賽金牌，還被戲稱「最強收銀員」，不過本屆她有備而來，連續解決台灣一姊戴資穎、中國好手陳雨菲，今天再壓倒性擊敗日本名將奧原希望，不但拿下自己本季第一冠，也成為史上第一位在世錦賽奪冠的印度選手。

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終於迎來世錦賽首冠，辛度振臂怒吼。（法新社）

賽後受訪時辛度興奮地表示，自己過去連兩年世錦賽都在決賽抱憾輸球，所以今天拿下這場勝利對她來說真的非常重要。

「我要感謝每次都很支持我的球迷，很開心能為我的國家拿下勝利，身為一名印度人讓我非常自豪。」辛度受訪時說道。而除了感謝球迷和支持她的印度人民外，辛度也感性地表示，今天正好是她母親的生日，很開心能把這意義非凡的一冠獻給母親當作生日禮物。

辛度世錦賽奪冠，成印度史上第一人。（法新社）

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