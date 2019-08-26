羽球世錦賽》冠軍賽慘輸印度一姐 奧原希望受訪崩潰落淚（影音）

日本名將奧原希望昨在世錦賽冠軍戰慘敗辛度，第一時間難過得跪倒在地。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕世界排名第4的日本名將奧原希望，昨在2019年世界羽球錦標賽冠軍戰，以兩個7：21慘遭印度一姐辛度橫掃，直落二輸球，賽後奧原情緒潰堤、頻頻拭淚，受訪時也紅著眼眶，坦言在擊球速度完全追不上辛度，也認為自己還不夠努力。



奧原希望與辛度生涯交手15次，辛度以8勝7敗稍佔上風，兩人在2017年、2018年世錦賽過招，17年由奧原大戰3局，擊敗同樣22歲的辛度，拿下個人首座世界大賽單打冠軍，成為日本史上首位贏得世錦賽女單冠軍的球員。



請繼續往下閱讀...

只要奪本屆世錦賽金牌，奧原原本有機會能擠下同胞山口茜登上新科球后，想不到今在冠軍戰，從首局開賽，戰況就呈現一面倒，她完全不但完全跟不上辛度，還讓對手利用出色的身材，在網前佔盡優勢，整場遭辛度壓制，最後就以兩個7：21慘敗，屈居亞軍。

奧原希望（右）整場遭辛度（左）壓制，最後屈居世錦賽亞軍。（法新社）

賽後奧原希望難掩失落情緒，淚灑受訪台，但仍有風度地稱讚辛度在擊球速度完勝她，自己只能在場上疲於奔命。

「辛度今天打得很有競爭力，我完全跟不上她的速度，所以也沒辦法好好回擊。」奧原在接受媒體訪問時紅著眼眶說道，最後奧原也表示，沒能第二度在羽錦賽封后雖然很難過，但仍會努力以平常心看待，接下來的比賽也會針對自己的缺點來調整，繼續盡力提升自己。

屈居世錦賽亞軍，奧原希望受訪時情緒潰堤。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法