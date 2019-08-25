捷克公開賽》3連勝倫敦奧運銅牌 林昀儒暢快封王

林昀儒暢快封王。（資料照，取自國際桌總官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕 上週日剛歡度18歲生日的合庫小將林昀儒，今晚在2019年捷克公開賽男單決賽，以4:1擊潰倫敦奧運銅牌德國名將奧恰洛夫，也是繼1999年的「直板王」蔣澎龍之後，第二位在這項賽事男單奪冠的台灣球員。

這也是林昀儒繼阿曼公開賽、T2鑽石聯賽大馬站之後，今年第3座單打冠軍。

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林昀儒去年瑞典公開賽首度和奧恰洛夫交手，以1:4吞敗，不過隨即在隔週的奧地利公開賽以4:2甜蜜復仇﹔今年卡達公開賽16強戰，小林以4:2再勝奧恰。

世界排名11的奧恰洛夫這一站狀況不錯，先後拿下中國直拍橫打新秀薛飛、白俄羅斯老將山索諾夫、同胞好手法蘭吉斯卡，今天四強賽再以4:2力退世界排名第6的卡德拉諾，殺進決賽。

不過，碰上近況火燙、信心爆棚的林昀儒，奧恰似乎無技可施，小林開賽後完全掌握節奏，以11:9、11:5連下兩城。 大夢初醒的奧恰洛夫，在第3局改變戰術，開啟進攻模式，在3:4落後時連拿8分，11:4扳回一城。林昀儒也立刻在第4局做出調整，在5平時連得6分將對手「定桿」，以局數3:1聽牌。

第5局，林昀儒在4:6落後時又打出「一波流」攻勢，以11:9帶走勝利，快意封王，也寫下對戰3連勝。

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