MLB》雙安+超美技！ 張育成重返大聯盟技驚四座

印地安人隊張育成重返大聯盟，今晨首戰皇家隊，敲出生涯首安和首支三壘安打，單場雙安，還在三壘防區大秀守備美技，攻守都有亮點。（美聯社）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕印地安人隊張育成重返大聯盟，今晨首戰皇家隊，敲出生涯首安和首支三壘安打，單場雙安，還在三壘防區大秀守備美技，攻守都有亮點，可惜球隊在延長賽10局以8：9輸皇家，沒能完成3戰橫掃。

張育成6月因主力三壘拉米瑞茲（Jose Ramirez）請陪產假首登大聯盟，2戰4打數沒能敲首安就回小聯盟，這次拉米瑞茲進因右手鉤骨折進10天傷兵名單，張育成二度登上大聯盟，披上全黑的綽號球衣「YOU」，並擔任先發七棒三壘手。

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3局下首打席，張育成從皇家先發史柯格朗（Eric Skoglund）連選4顆壞球保送上壘，4局下再度對決，首球相中140.3公里的二縫線速球，一棒敲出左外野滾地球安打，首安球也被收進休息室，張育成為史上第9位在大聯盟敲安的台灣球員。

張育成首安影片：

7局下，張育成相中皇家中繼巴洛（Scott Barlow）紅中球，擊出中外野深遠飛球，直擊全壘打牆，差點首轟出爐，最後張育成靠飛快腳程奔出首支三壘打，單場3支2，跑回2分，打擊率升至0.286。

張育成三壘打影片：

張育成打擊有發揮，5局上鎮守三壘大關，面對一記三壘邊線球，迅速移動腳步接起，隨後在界外區轉身將球直送一壘，大秀美技和驚人臂力，被官網剪輯影片上網，重返大聯盟首戰攻守俱佳。

張育成超美技影片：

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