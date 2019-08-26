MLB》印地安明星三壘手將動刀 總教練談張育成未來規劃

手感火燙的拉米瑞茲右手骨折將動刀。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕印地安人隊當家三壘手拉米瑞茲（Jose Ramirez）因為右手傷勢被球隊放進10天傷兵名單，台灣好手張育成因此獲得登上大聯盟的機會，現在傳出拉米瑞茲的傷勢為右手鉤骨骨折，將會開刀處理這個傷勢。

印地安人隊總教練法蘭柯納（Terry Francona）透露，拉米瑞茲將會到紐約進行手術，法蘭柯納也指出，執刀醫生將會告訴他們拉米瑞茲何時才能歸隊。

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拉米瑞茲明星賽過後的手感相當火燙，敲出13發全壘打，打擊三圍.327/.363/.705，攻擊指數突破來到1.068。7月4日後他一共打回43分打點，是全聯盟最多打點的打者。

因應拉米瑞茲的傷勢，印地安人隊也把在3A打擊近況不錯的張育成給叫上大聯盟，張育成今天同時敲出生涯首安、首支三壘安打，並有著美技守備演出，法蘭柯納指出，張育成將會和佛里曼 （Mike Freeman）擔任三壘手的位置，不過法蘭柯納也指出，他們會持續讓佛里曼擔任工具人的角色，並保持陣容的彈性，他也提到張育成本季曾在3A守過游擊、二壘，並稱讚張育成在3A的好表現。

張育成頂替拉米瑞茲被升上大聯盟，首戰就有好表現。（今日美國）



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