MLB》唐納森雙響、凱可7局無失分 勇士橫掃大都會奪8連勝（影音）

〔體育中心／綜合報導〕儘管主力球員傷情不斷，但勇士仍奮力衝出八連勝，塞揚左投凱可（Dallas Keuchel）繳出7局無失分好投，唐納森（Josh Donaldson）雙響火力掩護，率勇士以2：1贏球，本次系列賽橫掃大都會。

主力馬卡奇斯（Nick Markakis）和史萬森（Dansby Swanson）相繼受傷，但勇士從7月26日至今維持高檔，期間勝率在國聯高居第三，僅次大都會和道奇，凱可在客場系列賽壓軸登板，主投7局送出7K，只挨4安沒有失分，用111球收下本季第5勝。

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凱可7局7K無失分摘勝。（美聯社）

剛達成單季30轟的唐納森，也延續火燙手感追加全壘打，今天演出本季第4次單場雙響，本季第31和32轟同天出爐，在客場出賽仍獲場邊高喊MVP，「這真的很特別，我覺得我們打出很棒的球賽，我們有很多傷兵、可能遭遇苦戰，但我們現在總有人挺身而出，真的打得很成功。」

唐納森本季對大都會9場，已經轟出9發全壘打，對戰整體攻擊指數高達1.367，他在4年前與凱可分別拿到美聯MVP和塞揚獎，現在一同效力勇士隊，唐納森本季在凱可先發的13場比賽中貢獻6轟，打擊率4成。

唐納森雙響助拳，本季對大都會累積9轟。（法新社）

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