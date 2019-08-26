MLB》「小史」達陣單季200K 國民11局勝出橫掃小熊（影音）

〔體育中心／綜合報導〕挺過終結者因傷缺陣危機，國民靠著哈森（Daniel Hudson）後援投出6上6下，以及倫登（Anthony Rendon）4安領軍，在延長賽11局以7：5勝出，相隔12年再於小熊主場橫掃對手，收下五連勝、近14戰第12勝。

史崔斯柏格（Stephen Strasburg）今先發6局責失2分，送出10次三振達陣單季200K，然而後援失守花光3分領先，8局下被小熊史瓦伯（Kyle Schwarber）開轟追平，國民終結者杜利托（Sean Doolittle）右膝髕腱炎休養中，無法上場關門。

請繼續往下閱讀...

小史達陣單季200K，國聯三振榜僅次大都會王牌德葛隆。（美聯社）

延長賽國民由哈森接手，面對小熊中心棒次成功把關，用29球投出6上6下，而在正規賽用掉守護神金布瑞（Craig Kimbrel）的小熊，被國民在11局上突圍搶分，接手的查特伍德（Tyler Chatwood）開局連挨2安，接著暴投讓國民6：5超前，倫登擊出單場第4安，追加保險分。

倫登今天猛敲鐵支4安，個人連12場有安打，國民總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）賽後直呼，倫登今天理應獲頒全部獎項，包括MVP和金手套獎，國民今天贏球，自2012年來首次橫掃小熊，小熊總教練梅登（Joe Maddon）點出，自家球員追打好球帶以外的球，是這次系列賽的勝負關鍵。

倫登開轟單場鐵支，連12場敲安。（USA TODAY Sports）

哈森後援2局讓對手6上6下，轉戰小熊首勝入袋。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法