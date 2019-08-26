MLB》暖男法官！賽前對球迷許諾 賈吉立刻開轟兌現（影音）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今繼續作客道奇，「法官」賈吉（Aaron Judge）在三局上從道奇王牌克蕭（Clayton Kershaw）敲出一發陽春砲，也讓他賽前與球迷的約定馬上就兌現。

賈吉今日在賽前打擊練習時，特地與場邊一位行動不便的洋基球迷話家常、展現親和力，最後道別、回去繼續練習時，「法官」更對這位球迷說：「我今晚會為你打一支（全壘打）的。」

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而隨後在3局上，在1好1壞後，賈吉果真逮中克蕭失投的曲球，一棒將球轟出中外野大牆，這個遵守諾言的舉動，隨後也迅速登上大聯盟官網、引發熱烈討論。

近況火燙的賈吉系列戰場場有全壘打的演出，今天這支是他本季第16轟、距離生涯百轟只差1支。

A man of the people @TheJudge44 pic.twitter.com/8uDeuD3lBs — R2C2 is UNINTERRUPTED （@R2C2） 2019年8月25日

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