晴時多雲

MLB》暖男法官！賽前對球迷許諾 賈吉立刻開轟兌現（影音）

2019/08/26 09:43

〔體育中心／綜合報導〕洋基今繼續作客道奇，「法官」賈吉（Aaron Judge）在三局上從道奇王牌克蕭（Clayton Kershaw）敲出一發陽春砲，也讓他賽前與球迷的約定馬上就兌現。

賈吉今日在賽前打擊練習時，特地與場邊一位行動不便的洋基球迷話家常、展現親和力，最後道別、回去繼續練習時，「法官」更對這位球迷說：「我今晚會為你打一支（全壘打）的。」

而隨後在3局上，在1好1壞後，賈吉果真逮中克蕭失投的曲球，一棒將球轟出中外野大牆，這個遵守諾言的舉動，隨後也迅速登上大聯盟官網、引發熱烈討論。

近況火燙的賈吉系列戰場場有全壘打的演出，今天這支是他本季第16轟、距離生涯百轟只差1支。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

推薦新聞
熱門新聞
自由時報體育頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2019 The Liberty Times. All Rights Reserved.