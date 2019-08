克蕭連續兩場先發被敲出3發全壘打。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕道奇隊先發投手克蕭(Clayton Kershaw),今天先發7局狂飆12次三振寫下本季新高,但是單場卻被擊出3支全壘打,連續兩場比賽合計被敲出6發全壘打,創下生涯新高的紀錄。

克蕭今天主投7局12K僅失3分沒有投出保送,被敲出3發全壘打都是陽春彈,繼上場先發後再次被敲出3支全壘打,連2場被敲6轟創下生涯最慘紀錄。

賽後訪問時克蕭無奈地表示:「我總是說陽春全壘打不會擊敗你,但三發大概會。」

克蕭今天的曲球被拉梅修(DJ LeMahieu)與賈吉(Aaron Judge)敲出全壘打,他生涯的曲球在這場比賽前僅被敲出10發全壘打,今天就挨了2發。

克蕭今天有壞的紀錄也有好的紀錄,他創下連續23場先發至少投6局的紀錄。另外今天也是他生涯第10場投出兩位數三振沒有保送的比賽,讓他成為史上第六位能有這種表現的球員。

