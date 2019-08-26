MLB》連3年單季百勝有望 太空人鎖定季後賽主場優勢

艾圖維單季24轟平生涯紀錄，太空人單局灌進7分。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕太空人今天以11：2輕取天使，繼續往連3年單季百勝邁進，總教練辛奇（A.J. Hinch）表示，分區第一當然是首要目標，但季後賽主場優勢才是真正關鍵所在。

太空人今天靠著菜鳥瓦德茲（Framber Valdez）6局失1分好投，搭配艾圖維（Jose Altuve）平生涯最佳第24轟吃下7分大局，以11：2在主場橫掃天使，本季前132場比賽拿到85勝為隊史最佳，今年剩下30場例行賽，只要拿下15場，就能連3年締造單季百勝，成為繼洋基於2002-04年後首支達陣球隊。

請繼續往下閱讀...

太空人有望連3年達陣單季百勝。（資料照，USA TODAY Sports）

總教練辛奇表示，稱霸分區當然重要，但他們要的是大聯盟最佳戰績，要的是在季後賽擁有主場優勢，回憶2年前在道奇球場奪冠，「我們在2017年世界大賽G7奪冠，當時如果能在我們的主場，就會更美好了，所以我們想要大聯盟最佳戰績。」

太空人後天在主場與光芒展開三連戰，將由韋蘭德（Justin Verlander）、柯爾（Gerrit Cole）和葛蘭基（Zack Greinke）依序登板主投，是葛蘭基加盟以來，首次在同個系列賽排出「王牌三重奏」先發，光芒首戰由摩頓（Charlie Morton）對上老東家，他在2017年美聯冠軍賽G7和世界大賽G7都為太空人摘勝投。

天使全隊今天只有4支安打，有2發是陽春砲，「神鱒」楚奧特（Mike Trout）此役2支1有1保送，三棒指定打擊大谷翔平3支0，有1次保送上壘，打擊率跌至2成98。

太空人2017年在客場奪冠。（資料照，法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法